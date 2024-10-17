الارصاد الجوية : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الجمعة

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي إلى بارد فوق المرتفعات الجبلية و السهول، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في البادية الشرقية .
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