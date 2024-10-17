الارصاد الجوية : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الجمعة

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي إلى بارد فوق المرتفعات الجبلية و السهول، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.