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الارصاد الجوية : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الجمعة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 17-10-2024 11:59 م

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي إلى بارد فوق المرتفعات الجبلية و السهول، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في البادية الشرقية .

 
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