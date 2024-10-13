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الارصاد الجوية : طقس خريفي معتدل الاثنين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 13-10-2024 09:35 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
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