الارصاد الجوية : طقس خريفي معتدل الاثنين

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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