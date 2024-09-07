الارصاد : الحرارة تعود للانخفاض الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، يوم الثلاثاء ، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطه، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



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