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الارصاد : المملكة تتأثر بامتداد لمنخفض جوي ضحل وامطار الثلاثاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 29-09-2024 09:08 م

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ضحل يتمركز بعيدا عن المملكة شمال تركيا يرافقه كتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مما يؤدي الى إنخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدل في باقي المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار و البحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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الطقس الارصاد : المملكة تتأثر بامتداد لمنخفض جوي ضحل وامطار الثلاثاء



 


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