الارصاد : المملكة تتأثر بامتداد لمنخفض جوي ضحل وامطار الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ضحل يتمركز بعيدا عن المملكة شمال تركيا يرافقه كتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مما يؤدي الى إنخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدل في باقي المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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