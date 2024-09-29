الارصاد : المملكة تتأُر بامتداد لمنخفض جوي ضحل وامطار الثلاثاء

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار و البحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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