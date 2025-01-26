الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة في ساعات ما بعد الظهر أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

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