 
الأحد 2025-01-26 06:43 م
 

الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق

امطار
امطار
الأحد، 26-01-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري-   تشهد المملكة في ساعات ما بعد الظهر أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

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يُحتمل أيضاً لفترة قصيرة تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

وحذرت الأرصاد الجوية من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرق المبتلة.

 
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