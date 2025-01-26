الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق

وحذرت الأرصاد الجوية من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرق المبتلة.
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