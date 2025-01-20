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الارصاد : امطار رعدية غزيرة الخميس

امطار
امطار
الإثنين، 20-01-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس القادم، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد، تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى اجزاء من المناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .
- احتمال تشكل السيول في الأودية و المناطق المنخفضة في وادي الأردن.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 
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