الارصاد : امطار رعدية غزيرة الخميس

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .
- احتمال تشكل السيول في الأودية و المناطق المنخفضة في وادي الأردن.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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