الارصاد : امطار رعدية غزيرة الخميس

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس القادم، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد، تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى اجزاء من المناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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