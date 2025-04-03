الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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مساءً وليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً.