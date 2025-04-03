الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة

مساءً وليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً.
التحذيرات:
- تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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