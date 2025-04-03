الخميس 2025-04-03 03:56 م
 

الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
 
الخميس، 03-04-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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مساءً وليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً.


التحذيرات:
- تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

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