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الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق بالساعات القادمة وتحذير من السيول

أمطار في وسط البلد
امطار
الأحد، 05-01-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة  من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة، بما فيها العقبة ، ومن الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.

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ومع ساعات المساء، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد.

وتمتد  الأمطار  ليلاً إلى أجزاء من المناطق الوسطى، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.


 
gnews

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