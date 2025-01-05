الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق بالساعات القادمة وتحذير من السيول

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة، بما فيها العقبة ، ومن الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.

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