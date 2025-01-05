الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق بالساعات القادمة وتحذير من السيول

وتمتد الأمطار ليلاً إلى أجزاء من المناطق الوسطى، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
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