الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفادت إدارة الأرصاد الجوية، استنادًا إلى أحدث صور الرادار، بهطول أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية من المملكة، في حين تشهد مناطق أخرى هطولات خفيفة إلى متوسطة.

اضافة اعلان