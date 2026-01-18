الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

وأوضحت الأرصاد أن شدة الأمطار تزداد في أجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعرضة لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد
-
منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن
-
أجواء باردة اليوم وتحذيرات من الضباب والصقيع في عدة مناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
-
كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر
-
تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات