الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذير من الانزلاقات

07:58 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان صور رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية تشهدها حاليًا محافظة إربد، وأجزاء من محافظة البلقاء، وغرب العاصمة عمان. اضافة اعلان





واهابت بالمواطنين والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع احتمالية تشكل الانزلاقات على الطرق.