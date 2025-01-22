 
الأربعاء 2025-01-22 04:13 م
 

الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق

تجمع مياه الأمطار
امطار
الأربعاء، 22-01-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    قالت ادارة الارصاد الجوية ان أجزاء من محافظة معان، الزرقاء، جنوب شرق العاصمة، والأجزاء الوسطى من محافظة المفرق هطولات مطرية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وفقًا لصور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وتدعو الإدارة المواطنين إلى متابعة التنبيهات الصادرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الظروف الجوية السائدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العدل والسفير الفرنسي

أخبار محلية وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

ت

عربي ودولي فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

ءص

المرأة والجمال أسباب ظهور تصبغات البشرة وكيفية معالجتها

شاحنات المساعدة تتدفق على غزة وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

غا

طب وصحة حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

ى

عربي ودولي السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر



 




الأكثر مشاهدة