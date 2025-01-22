الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق

وتدعو الإدارة المواطنين إلى متابعة التنبيهات الصادرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الظروف الجوية السائدة.
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