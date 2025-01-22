الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان أجزاء من محافظة معان، الزرقاء، جنوب شرق العاصمة، والأجزاء الوسطى من محافظة المفرق هطولات مطرية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وفقًا لصور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

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