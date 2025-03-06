 
الخميس 2025-03-06 04:05 م
 

الارصاد : امطار غزيرة وتحذير من السيول في هذه المناطق - فيديو

تجمع مياه الأمطار
امطار
 
الخميس، 06-03-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجوية ان  منطقة أوهيده في محافظة معان تشهد  جريانًا للسيول نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة.

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وتهيب الادارة  بالمواطنين تجنب الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه، وعدم المجازفة بعبورها حفاظًا على سلامتكم.

 

 
 
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