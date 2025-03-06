الارصاد : امطار غزيرة وتحذير من السيول في هذه المناطق - فيديو

وتهيب الادارة بالمواطنين تجنب الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه، وعدم المجازفة بعبورها حفاظًا على سلامتكم.
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