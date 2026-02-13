الارصاد : امطار قادمة الى المملكة بهذا الموعد

ويوم السبت بمشيئة الله تنخفض درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول امطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعة الهبات (50-60) كم/ساعة.
-
أخبار متعلقة
-
عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات
-
الأرصاد : رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على الحرارة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
-
أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الاربعاء
-
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن