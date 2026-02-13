الارصاد : امطار قادمة الى المملكة بهذا الموعد

الجمعة 2026-02-13 09:45 م

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
الجمعة، 13-02-2026 08:35 م

الوكيل الإخباري-  تكون الأجواء في المملكة ليل الجمعة مغبرة وباردة في أغلب المناطق، مع تكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق.
 
 ويوم السبت بمشيئة الله تنخفض درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مغبرة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول امطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعة الهبات (50-60) كم/ساعة.

لـيـلاً: يتناقص تركيز الغبار، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

 
 


