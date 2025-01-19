الارصاد : امطار متوقعة يوم الاربعاء القادم

ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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