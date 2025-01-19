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الارصاد : امطار متوقعة يوم الاربعاء القادم

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الأحد، 19-01-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الاربعاء القادم، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، و مائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك إحتمال  في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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