الارصاد : امطار متوقعة يوم الاربعاء القادم

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الاربعاء القادم، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، و مائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك إحتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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