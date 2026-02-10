الثلاثاء 2026-02-10 01:12 ص

الارصاد :انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار أحياناً

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 12:30 ص

الوكيل الإخباري-   بمشيئة الله تعالى تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة، ليكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً إلى دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان

 

وتنشط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية أحياناً، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وجنوب وشرق المملكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاية الأسبوع.


الثلاثاء: انخفاض قليل على الحرارة، طقس غالباً مشمس وبارد نسبياً في المرتفعات، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية ورياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.


الأربعاء: انخفاض طفيف آخر، طقس بارد نسبياً مع غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً.


الخميس: طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق مع غيوم متفرقة، ورياح جنوبية غربية معتدلة، مع احتمال تدني مدى الرؤية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.


الجمعة: ارتفاع طفيف على الحرارة، طقس لطيف نهاراً، وليلاً يكون بارداً مع تكاثر الغيوم واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ورياح غربية نشطة مثيرة للغبار.


تنبيه: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية وجنوب وشرق المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس الارصاد :انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار أحياناً

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: التصعيد العسكري ضد إيران سيقوّض استقرار المنطقة

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع إصابة شخصين إثر انهيار مغارة عليهما في إربد

شعار تحذيري من خطر إشعاعي

عربي ودولي الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق نووي مع أرمينيا

رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

عربي ودولي رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

أخبار محلية الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تقوّض حل الدولتين



 






الأكثر مشاهدة