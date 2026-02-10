الارصاد :انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار أحياناً

الوكيل الإخباري- بمشيئة الله تعالى تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة، ليكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً إلى دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتنشط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية أحياناً، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وجنوب وشرق المملكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاية الأسبوع.



الثلاثاء: انخفاض قليل على الحرارة، طقس غالباً مشمس وبارد نسبياً في المرتفعات، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية ورياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



الأربعاء: انخفاض طفيف آخر، طقس بارد نسبياً مع غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً.



الخميس: طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق مع غيوم متفرقة، ورياح جنوبية غربية معتدلة، مع احتمال تدني مدى الرؤية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.



الجمعة: ارتفاع طفيف على الحرارة، طقس لطيف نهاراً، وليلاً يكون بارداً مع تكاثر الغيوم واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ورياح غربية نشطة مثيرة للغبار.