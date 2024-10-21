الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مما يزيد الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر، حيث من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع بقاء الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.