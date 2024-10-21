الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات

لـيــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
التحذيرات:
- ننصح بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل.
-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا في مناطق البادية في ساعات الليل بسبب الغبار.
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