 
الإثنين 2024-10-21 11:35 م
 
 

الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 21-10-2024 09:50 م

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مما يزيد الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر، حيث من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع بقاء الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.


التحذيرات:
- ننصح بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل.
-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا في مناطق البادية في ساعات الليل بسبب الغبار.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : موقوف ينهي حياته داخل دورة المياه في اربد

تعبيرية

أخبار محلية هيئة الاتصالات: لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على الـ GPS

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة

فلسطين الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بيت لاهيا

الأونروا

عربي ودولي مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الثلاثاء - تحذيرات

الحنيطي في قيادة مشاغل الحسين

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

علم لبنان

عربي ودولي 16 شهيدا و22 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء



 


الأكثر مشاهدة