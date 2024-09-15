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الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاثنين - تنبيهات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 15-09-2024 08:36 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ يوم غد الاثنين إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة وغائم جزئي الى غائم في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

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وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية في شمال ووسط المملكة.


لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة ، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

 
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