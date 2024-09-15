الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاثنين - تنبيهات

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة ، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التنبيهات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.
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