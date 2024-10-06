الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة الاثنين - تنبيهات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً الاثنين ليصبح الطقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حار نسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



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