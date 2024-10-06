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الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة الاثنين - تنبيهات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 06-10-2024 09:25 م

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً الاثنين ليصبح الطقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حار نسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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تنبيهات : 

 

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .
- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.

 
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