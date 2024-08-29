الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وتحذير من الضباب الجمعة

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الجمعة ويبقى الطقس معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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لـيــلاً: يميل الطقس قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.