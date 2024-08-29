الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة وتحذير من الضباب الجمعة

لـيــلاً: يميل الطقس قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.
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