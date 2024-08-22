الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت
الخميس، 22-08-2024
08:43 م
https://www.alwakeelnews.com/story/700532
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الوكيل الإخباري-
يطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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ويوم السبت يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس صيفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.