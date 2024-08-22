الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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