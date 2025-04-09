الارصاد : انخفاض ملموس اخر على الحرارة وامطار على هذه المناطق

ليلاً: الطقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات المبتلة.
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