الأربعاء 2025-04-09 08:27 م
 

الارصاد : انخفاض ملموس اخر على الحرارة وامطار على هذه المناطق

امطار
امطار
 
الأربعاء، 09-04-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-  يطرأ يوم الخميس انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الطقس بارد نسبيا وغائم جزئي إلى غائم أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعة الهبات في بعض المناطق إلى 60 كم/س ، مما يؤدئ إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات المبتلة.

 
gnews

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