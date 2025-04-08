الثلاثاء 2025-04-08 08:42 م
 

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وامطار على هذه المناطق - تحذيرات

امطار
امطار
 
الثلاثاء، 08-04-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة الاربعاء بشكل ملموس، مع بقاء الأجواء مغبرة وطقس معتدل في أغلب المناطق، وظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل إلى 60 كم/س في بعض المناطق.


ليلاً: ينحسر الغبار عن شمال ووسط المملكة تدريجياً، مع بقاء الأجواء مغبرة في شرق وجنوب المملكة.
الطقس يكون بارداً نسبياً، وفرصة لزخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتأخرة.


تحذيرات الأربعاء:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
خطر الرياح النشطة والهبات القوية.
تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار.

 
gnews

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