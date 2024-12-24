 
الثلاثاء 2024-12-24 01:39 م
 

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وامطار في هذا الموعد

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 24-12-2024 01:27 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الجمعة القادم سيشهد  انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

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وتوقعت الادارة هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وفي الليل يكون الطقس بارد بوجه عام، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة .

 
gnews

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