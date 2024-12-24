الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وامطار في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الجمعة القادم سيشهد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

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وتوقعت الادارة هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.