الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - يطرأ يوم الأحد المقبل انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.