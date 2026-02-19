الجمعة 2026-02-20 12:23 ص

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
الخميس، 19-02-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - يطرأ يوم الأحد المقبل انخفاض ملموس على درجات الحرارة  ، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذّرت الجهات المعنية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أحياناً في مناطق البادية، إضافة إلى احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

 
 


