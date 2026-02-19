الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار بهذا الموعد

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارداً في معظم المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذّرت الجهات المعنية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أحياناً في مناطق البادية، إضافة إلى احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
