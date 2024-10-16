الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس - تنبيهات

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
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