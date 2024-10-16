الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس - تنبيهات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.