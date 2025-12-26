الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- توقّع المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، عصام يعقوب، أن يبدأ تأثّر المملكة بكتلة هوائية رطبة تترافق مع منخفض جوي فجر السبت، إذ يُتوقع بدء هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية، مشيرا إلى أن الفرص تتهيأ مساء الجمعة لهطل زخات خفيفة متفرقة في أجزاء محدودة في المناطق الشمالية.

اضافة اعلان



وأضاف يعقوب، الجمعة، أن شدة تأثير الكتلة الرطبة تزداد خلال المساء والليل، بحيث تكون الأمطار غزيرة على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق الجنوب.