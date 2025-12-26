الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

وأضاف يعقوب، الجمعة، أن شدة تأثير الكتلة الرطبة تزداد خلال المساء والليل، بحيث تكون الأمطار غزيرة على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق الجنوب.
وأوضح يعقوب أن تأثير الكتلة الرطبة يستمر حتى يوم الأحد، مع بقاء الأجواء غائمة وباردة وماطرة، متوقعًا أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق، ومترافقة مع رياح تصل سرعتها إلى 50–60 كم في الساعة.
