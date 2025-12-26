الجمعة 2025-12-26 09:46 م

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس
امطار
الجمعة، 26-12-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   توقّع المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، عصام يعقوب، أن يبدأ تأثّر المملكة بكتلة هوائية رطبة تترافق مع منخفض جوي فجر السبت، إذ يُتوقع بدء هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية، مشيرا إلى أن الفرص تتهيأ مساء الجمعة لهطل زخات خفيفة متفرقة في أجزاء محدودة في المناطق الشمالية.

وأضاف يعقوب، الجمعة، أن شدة تأثير الكتلة الرطبة تزداد خلال المساء والليل، بحيث تكون الأمطار غزيرة على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق الجنوب.


وأوضح يعقوب أن تأثير الكتلة الرطبة يستمر حتى يوم الأحد، مع بقاء الأجواء غائمة وباردة وماطرة، متوقعًا أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في بعض المناطق، ومترافقة مع رياح تصل سرعتها إلى 50–60 كم في الساعة.

 
 


