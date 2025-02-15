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الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

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امطار
السبت، 15-02-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تشير التوقعات الجوية للأيام الأربعة القادمة إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ليل السبت وصباح الاحد ، تترافق بهطولات مطرية ، يليها انخفاض في درجات الحرارة وأجواء باردة، قبل أن تعاود الحرارة ارتفاعها التدريجي يوم الثلاثاء.

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 وبالتفاصيل وفق ادرارة الارصاد الجوية تتأثر المملكة ليل السبت تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية ، تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الاحد، مترافقة مع الرعد والبرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول.

ويوم الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، يتوقع حتى ساعات الظهيرة غزيرة أحياناً في أقصى البادية الشمالية الشرقية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة غير منتظمة في اجزاء محدودة  من شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتبقى بعض المناطق عرضة للغبار.

 

ويوم الاثنين يكون الطقس بارد في أغلب المناطق ودافئ نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،

 

ويوم الثلاثاء  ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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