الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

ويوم الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، يتوقع حتى ساعات الظهيرة غزيرة أحياناً في أقصى البادية الشمالية الشرقية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة غير منتظمة في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتبقى بعض المناطق عرضة للغبار.
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