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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

امطار
امطار
الثلاثاء، 11-02-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر المملكة مع ساعات ما بعد الظهر يوم غد الاربعاء تدريجياً بحالة من عدم الأستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم  وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر في المناطق الشمالية و الوسطى و بعض المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا و يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يمتد أحيانا هطول المطر في ساعات المساء ليشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
  ويوم الخميس يكون الطقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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والجمعة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة. 

 
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