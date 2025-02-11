الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

ويوم الخميس يكون الطقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
والجمعة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. أجواء ماطرة وحالة عدم استقرار جوي غدا الأربعاء
-
الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية على هذه المناطق
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الثلاثاء
-
الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي
-
الأرصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي قادمة للمملكة
-
الارصاد : امطار الاثنين وهذه فرص تساقط الثلوج
-
الارصاد : زخات ثلجية على هذه المناطق الليلة وفجر الاثنين
-
منخفض قطبي جديد يؤثر على الاردن بهذا الموعد