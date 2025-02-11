الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة مع ساعات ما بعد الظهر يوم غد الاربعاء تدريجياً بحالة من عدم الأستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر في المناطق الشمالية و الوسطى و بعض المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا و يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يمتد أحيانا هطول المطر في ساعات المساء ليشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويوم الخميس يكون الطقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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