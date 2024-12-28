الارصاد : تجدد تساقط الامطار الغزيرة وحبات البرد بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم احياناً وماطر بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى ويصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية .

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ويوم الثلاثاء يستمر الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم أحياناً مع هطول الامطار في العديد من المناطق قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.