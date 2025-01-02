الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الارصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. اضافة اعلان





وقالت إدارة الارصاد الجوية إنه يتوقع أن تسود أجواء باردة خلال الأيام القادمة في أغلب مناطق المملكة، مع بعض الفروقات البسيطة بين الأيام.



وتوقعت أن يكون الطقس خلال نهاري الخميس والجمعة، باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.