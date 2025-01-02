 
الخميس 2025-01-02 03:05 ص
 

الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

الصقيع
الصقيع
الخميس، 02-01-2025 01:52 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة الارصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.اضافة اعلان


وقالت إدارة الارصاد الجوية إنه يتوقع أن تسود أجواء باردة خلال الأيام القادمة في أغلب مناطق المملكة، مع بعض الفروقات البسيطة بين الأيام.

وتوقعت أن يكون الطقس خلال نهاري الخميس والجمعة، باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

ارشيفية

فلسطين عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت بالضفة الغربية

الصقيع

الطقس الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

كتائب القسام

فلسطين إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية

العاصمة السعودية الرياض

عربي ودولي وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض

الجزيرة

فلسطين حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة



 




الأكثر مشاهدة