الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

وقالت إدارة الارصاد الجوية إنه يتوقع أن تسود أجواء باردة خلال الأيام القادمة في أغلب مناطق المملكة، مع بعض الفروقات البسيطة بين الأيام.
وتوقعت أن يكون الطقس خلال نهاري الخميس والجمعة، باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.
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