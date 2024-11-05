الارصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء

الوكيل الإخباري-
تحذر ادارة الارصاد الجوية السائقين يوم الاربعاء من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر،خطر العواصف الرعدية و هطول حبات البرد، خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.
اضافة اعلان
ترتفع درجات الحرارة قليلا،الطقس معتدل بوجه عام، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة احيانا لفترات قصيرة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ومع ساعات الليل يتوقع أن يمتد هطول المطر الى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية.