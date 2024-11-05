 
الثلاثاء 2024-11-05 09:12 م
 

الارصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 05-11-2024 12:58 م

الوكيل الإخباري-  تحذر ادارة الارصاد الجوية  السائقين  يوم الاربعاء من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر،خطر العواصف الرعدية و هطول حبات البرد، خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.

اضافة اعلان

 

 ترتفع درجات الحرارة قليلا،الطقس معتدل بوجه عام، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة احيانا لفترات قصيرة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، ومع ساعات الليل يتوقع أن يمتد هطول المطر الى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأجمل آيات التهنئة والتبريك منمن ابنهم محمد المبيضين بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية وترفيعه إلى رتبة رائد. الف مبارك، بكم تزهو المناصب والرتب

مناسبات تهنئة بمناسبة ترفيع الرائد محمد المبيضين

البيت الأبيض

عربي ودولي والز: هذه الولاية ستحسم السباق نحو البيت الأبيض

ترامب يتحدث إلى الصحفيين عقب إدلائه بصوته رفقة زوجته في بالم بيتش بولاية فلوريدا

أخبار محلية ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل

العميد الركن عماد حسني بزادوغ

مناسبات تهنئة بمناسبة ترفيع العميد عماد حسني بزادوغ

الملكة رانيا تزور مركز تمكين المجتمعات

أخبار محلية الملكة تزور مركز تمكين المجتمعات وتلتقي أفراد من المجتمع المحلي في العقبة

تعبيرية

عربي ودولي هاريس تدعو الأميركيين إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق تجربة عملية للذكاء الاصطناعي ضمن منصة "سوق Galaxy AI" التي تقيمها في سيتي مول

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق تجربة عملية للذكاء الاصطناعي ضمن منصة "سوق Galaxy AI" التي تقيمها في سيتي مول



 


الأكثر مشاهدة