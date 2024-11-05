الارصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء

الوكيل الإخباري- تحذر ادارة الارصاد الجوية السائقين يوم الاربعاء من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر،خطر العواصف الرعدية و هطول حبات البرد، خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.

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