 
الأربعاء 2024-11-06 03:13 م
 

الارصاد تحذر من حالة الطقس بعد ظهر اليوم

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 06-11-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حذرت ادارة الارصاد الجوية من مخاطر الحالة الجوية ابتداء من ساعات بعد ظهر اليوم الاربعاء ويوم غد الخميس .

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- خطــــــر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة وقد تمتد الى مختلف المناطق.

- خطــــر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد.

- خطــــر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية والبادية.

- تنبيه للأخوة السائقين من الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

 
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