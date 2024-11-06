الارصاد تحذر من حالة الطقس بعد ظهر اليوم

- خطــــــر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة وقد تمتد الى مختلف المناطق.
- خطــــر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد.
- خطــــر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية والبادية.
- تنبيه للأخوة السائقين من الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
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