الارصاد تحذر من طقس الجمعة وامطار على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- الطقس ربيعي دافئ في اغلب المناطق، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث تتحول الرياح الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتصبح الاجواء مغبرة في أغلب مناطق المملكة.

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كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتزداد كميات الغيوم مع احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة.



التحذيرات:

- تدني كبير في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة على الطرق الخارجية.