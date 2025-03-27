الارصاد تحذر من طقس الجمعة وامطار على هذه المناطق

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتزداد كميات الغيوم مع احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة.
التحذيرات:
- تدني كبير في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة على الطرق الخارجية.
تنبيهات ونصائح:
- ينصح للاشخاص اللذين يعانون من الربو والحساسية وامراض الجهاز التنفسي بالبقاء في الاماكن المغلقة قدر الإمكان وارتداء الكمامة عند الخروج.
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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