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الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الثلاثاء

ضباب
ضباب
الإثنين، 04-11-2024 04:16 م

الوكيل الإخباري-    طقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة و متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال و شمال شرق المملكة و لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلا: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول .

 
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