الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الثلاثاء

ليلا: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول .
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