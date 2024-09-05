الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية فوق الجبال الشمالية صباح الجمعة

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس يوم الجمعة معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ينشط أحيانا.

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لـيــلاً: الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.