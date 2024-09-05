الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية فوق الجبال الشمالية صباح الجمعة

لـيــلاً: الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في
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