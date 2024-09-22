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الارصاد : تحذير من خطر تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات صباح الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 22-09-2024 11:31 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس لطيف الحرارة غدا الاثنين خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
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