الارصاد : تحذير من خطر تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات صباح الاثنين

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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