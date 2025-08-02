الارصاد تحسم الجدل حول ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، أن التحليلات الجوية الصادرة عن كوادر التنبؤات في إدارة الأرصاد تشير إلى أن المملكة لن تتأثر خلال الأسبوع الحالي بأي موجات حر، وأن درجات الحرارة ستبقى ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام. اضافة اعلان





وأوضح ال خطاب أن العاصمة عمّان، على سبيل المثال، ستسجّل خلال الأيام المقبلة درجات حرارة عظمى تبلغ نحو 33 درجة مئوية في المرتفعات الشرقية، وحوالي 31 درجة مئوية في المرتفعات الغربية، وهي درجات تُعد طبيعية ومتوقعة خلال شهر آب، الذي يُعتبر من أكثر أشهر السنة حرارة، حيث أن المعدل العام لدرجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان يتجاوز 33 درجة مئوية.



وأضاف أن يومي الأربعاء والخميس، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في عمان لتتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، دون أن يرقى ذلك لمستوى الموجة الحارة، حيث تبقى هذه الأرقام ضمن المعدلات المناخية المعتادة.



وحول ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة، شدد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، على أن تلك المنشورات تتضمن تهويلًا ومصطلحات غير علمية، وتفتقر إلى التحليل المبني على بيانات مناخية دقيقة، مضيفًا أن سجلات الأرصاد الجوية التي تحتفظ بها الإدارة، وتعود في بعض محطاتها لأكثر من 100 عام، تثبت أن ما تشهده المملكة حاليًا يدخل ضمن النطاق المناخي الطبيعي لشهر آب فالمعدل للعاصمة عمان 33 درجة مئوية، بينما العقبة يتجاوز 40 درجة مئوية اما غور الصافي 40.6 درجة مئوية .



وفي ختام تصريحه، دعا ال خطاب المواطنين إلى عدم الالتفات للمصادر غير الرسمية أو الصفحات المجهولة وعدم تداولها، والاعتماد على النشرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية من خلال:



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