الارصاد : تساقط لحبيبات الثلج في تلاع العلي

-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات
-
تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص طقس الليلة وصباح الاثنين
-
ماهي اقل درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم ؟
-
تطورات الحالة الجوية في الأردن.. -5 أدنى درجة حرارة متوقعة الأحد
-
تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات
-
شاهد : تساقط الثلوج في مناطق بشمال المملكة - فيديو
-
الأرصاد تعلن اخر التحديثات : تعمق الكتلة القطبية وثلوج على هذه المناطق
-
تعمق تأثير الكتلة القطبية الباردة وبقاء الطقس شديد البرودة حتى الثلاثاء