 
الأحد 2025-02-23 06:37 م
 

الارصاد : تساقط لحبيبات الثلج في تلاع العلي

ثلوج
ثلوج
الأحد، 23-02-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري-  تشهد بعض مناطق تلاع العلي في العاصمة عمّان في هذه الأثناء تساقطًا خفيفًا لحبيبات الثلج، وسط أجواء باردة جدًا. يأتي ذلك تزامنًا مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي تشهده المملكة ، وفق ادارة الارصاد الجوية . اضافة اعلان
 
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