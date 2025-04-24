الخميس 2025-04-24 06:46 م
 

الارصاد : تغير ملموس اخر على حالة الطقس بالاردن الجمعة - تحذيرات

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الخميس، 24-04-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري-    انخفاض اخر ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

 
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