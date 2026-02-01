الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس والمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة باذن الله ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة تقلبات جوية، تبدأ بأجواء لطيفة ومغبرة نسبياً، يليها تأثر واضح بكتلة هوائية باردة ورطبة، ثم تحسن تدريجي على الأحوال الجوية .



وبالتفاصيل : يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7–8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الثلاثاء :

تتأثر المملكة بإذن الله تعالى بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وغائم جزئي الى غائم، ويتوقع مع ساعات الصباح الباكر هطول الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً خاصة في شمال وشرق المملكة، هذا ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وخلال يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما يوم الخميس فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.