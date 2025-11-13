الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية للأيام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجويّة المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة (الجمعة، والسبت، والأحد)، والتي ستشهد هطولا غزيرا للأمطار في بعض الأحيان، إلى جانب تساقط حبات البرد في بعض المناطق، بشكل يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



وقالت الأرصاد الجوية، إنه -وبإذن الله تعالى- سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وبمشيئة الله تعالى تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، يتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق مما يؤدي لجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، كما نبّهت أيضا من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

أما يوم السبت، فتبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، حيث يسود طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، وغائم جزئي إلى غائم أحياناً ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وحذّرت الأرصاد أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، كما نبّهت من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.



وفي يوم الأحد، يبقى الطقس مائل للبرودة قليلاً في أغلب المناطق وغائم جزئي، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي.