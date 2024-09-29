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الارصاد تنبه من احتمال تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 29-09-2024 08:56 م
الوكيل الإخباري-    يكون الطقس يوم الاثنين خريفي معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان

 
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
 
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