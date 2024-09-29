الارصاد تنبه من احتمال تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاثنين

08:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704622 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الاثنين خريفي معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.