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الارصاد : تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة بهذه المناطق الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 28-08-2024 09:59 م
الوكيل الإخباري-  يكون الطقس يوم الخميس معتدل الحرارة في معظم المناطق، و حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


- تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
 
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الطقس الارصاد : تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة بهذه المناطق الخميس

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