الارصاد : تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة بهذه المناطق الخميس

09:59 م

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الخميس معتدل الحرارة في معظم المناطق، و حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان





- تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.