الارصاد : تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة الاربعاء

10:09 م

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الوكيل الإخباري- يبقى الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. اضافة اعلان





التنبيهات:

- تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.