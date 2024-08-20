الارصاد : تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة الاربعاء

التنبيهات:
- تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة
-
الأرصاد الجوية: لا موجات حارة تؤثر على الأردن حتى نهاية آب
-
انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وعودة الأجواء الحارة الأربعاء والخميس
-
الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية اليوم
-
استمرار الأجواء الحارة اليوم وغدا وانخفاض طفيف الثلاثاء
-
أجواء صيفية اعتيادية اليوم وحارة نسبيًا غدًا
-
أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم
-
استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية عادية الجمعة