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الارصاد : تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة الاربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 20-08-2024 10:09 م
الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان

 
التنبيهات:
- تنبيه من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
gnews

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