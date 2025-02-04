الارصاد : ثلوج على هذه المناطق فقط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه يحتمل يوم الخميس هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة .

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وتبقى المملكة الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، و توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الفجر والصباح الصباح الباكر، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة