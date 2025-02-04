الارصاد : ثلوج على هذه المناطق فقط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه يحتمل يوم الخميس هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة .
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وتبقى المملكة الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، و توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الفجر والصباح الصباح الباكر، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة
الى ذلك تتأثر المملكة الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول الى غائم، وتهطل بإذن الله الامطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل الى أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة.