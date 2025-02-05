الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المرتفعات - تحديث جديد
الأربعاء، 05-02-2025
04:28 م
https://www.alwakeelnews.com/story/719485
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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، الطقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق، ويتوقع في ساعات الفجر والصباح ان تكون الامطار غزيرة احياناً (مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت) .
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وبحسب الارصاد يتوقع هطول زخات من الثلج تكون أحيانا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن (1100م) عن سطح البحر، قد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة)، وتسود رياح عاصفة مع هبات قد تتجاوز سرعتها حاجز الـ (80كم/الساعة) في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات المساء يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجياً.