الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المرتفعات - تحديث جديد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، الطقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق، ويتوقع في ساعات الفجر والصباح ان تكون الامطار غزيرة احياناً (مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت) .

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