الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الساعات القادمة - تحديث جديد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستستمر تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة والرطوبة، حيث تشهد مختلف المناطق انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة مع أجواء باردة جداً وماطرة، وسط تحذيرات من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك منطقة البحر الميت.



ووفقاً لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية، فإن الهطولات ستكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بالرعد وهطول البرد، فيما تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات من الثلج، مع احتمالية تراكمها بشكل متفاوت خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.



الرياح الشمالية الغربية العاصفة تشكل تحدياً آخر، حيث قد تتجاوز سرعتها 85 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب تأثير الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض على المرتفعات الجبلية.



ومع ساعات المساء، تشير التوقعات إلى ضعف الهطولات تدريجياً وانخفاض سرعة الرياح، تمهيداً لاستقرار تدريجي في الأجواء خلال الأيام القادمة.



إدارة الأرصاد الجوية تهيب بالمواطنين متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

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