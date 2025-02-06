 
الخميس 2025-02-06 01:53 م
 

الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الساعات القادمة - تحديث جديد

ثلوج
ثلوج
الخميس، 06-02-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستستمر  تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة والرطوبة، حيث تشهد مختلف المناطق انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة مع أجواء باردة جداً وماطرة، وسط تحذيرات من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك منطقة البحر الميت.

ووفقاً لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية، فإن الهطولات ستكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بالرعد وهطول البرد، فيما تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات من الثلج، مع احتمالية تراكمها بشكل متفاوت خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

الرياح الشمالية الغربية العاصفة تشكل تحدياً آخر، حيث قد تتجاوز سرعتها 85 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب تأثير الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض على المرتفعات الجبلية.
 
ومع ساعات المساء، تشير التوقعات إلى ضعف الهطولات تدريجياً وانخفاض سرعة الرياح، تمهيداً لاستقرار تدريجي في الأجواء خلال الأيام القادمة.

إدارة الأرصاد الجوية تهيب بالمواطنين متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

اضافة اعلان

 

ومع ساعات المساء، تشير التوقعات إلى ضعف الهطولات تدريجياً وانخفاض سرعة الرياح، تمهيداً لاستقرار تدريجي في الأجواء خلال الأيام القادمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المؤتمر الصحفي

أخبار محلية وزير الأوقاف: اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي

ثلوج

الطقس الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الساعات القادمة - تحديث جديد

عاصفة غبارية

أخبار محلية شاهد : تحذيرات بضرورة الانتباه .. عاصفة غبارية قوية بالاردن - فيديو

ف

فن ومشاهير مقتبس من أحداث حقيقة.. طرح بوستر "بالدم" في رمضان 2025

جانب من المشاركة في الاحتفال

شؤون برلمانية النائب سليمان السعود يشارك في حفل دائرة الشؤون الفلسطينية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن الشهر الماضي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية تخفيض سعر بيع طن دقيق القمح بقيمة 5.398 دينار لشهر شباط

النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة

شؤون برلمانية بابا الفاتيكان يلتقي نواب أردنيين على خلفية معرض "الأردن فجر المسيحية"



 




الأكثر مشاهدة