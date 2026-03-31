الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل بإذن الله زخات متقطعة وغير منتظمة من الأمطار خاصة في غرب المملكة و مع ساعات المساء و الليل يتحول الطقس الى غائم، و تهطل الأمطار في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة و البحر الميت قد تكون غزيرة لفترة قصيرة يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية



ويوم الخميس يكون الطقس غائم جزئياً الى غائم و لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة و تهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق يصحبها الرعد، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.