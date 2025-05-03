الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية بهذا الموعد

كما ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
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