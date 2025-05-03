الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية بهذا الموعد

08:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729596 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع بإذن الله هطول زخات محلية متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها (مدينة العقبة) وايضا أجزاء من المناطق الشرقية حيث يتوقع أن يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. اضافة اعلان





كما ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.